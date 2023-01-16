В Беларусь в воскресенье, 15 января, прибыли восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета РФ.

Об этом сообщила мониторинговая группа « Белорусский Гаюн « в Telegram.

По данным группы, все воздушные суда прибыли на аэродром Барановичи. При этом два Су-30СМ направлялись из российского Курска. К прилету этих истребителей в Барановичах уже дислоцировались два российских Су-34.

Белорусский Гаюн отмечает, что, по меньшей мере, часть бортов имела грузы: вероятно, боеприпасы для истребителей. Целью такой переброски самолетов может быть их участие в учениях России и Беларуси, которые начнутся 16 января и продлятся до 1 февраля.

Напомним, войска России и Беларуси планируют в понедельник, 16 января, начать совместные лётно-тактические учения на белорусской территории.