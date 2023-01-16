Правоохранители продолжают документировать преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины с 24 февраля.

Об этом сообщает пресс- служба Национальной полиции.

«С начала полномасштабного вторжения РФ следователи начали уже 58 399 уголовных производств», - указывают служащие.

Больше всего дел – 46 694 – открыто по статье 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны) и 9 205 – по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Кроме этого, 2 310 – по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность), 110 – по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и 37 – по статье 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия).

Напомним, в результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер воскресенья погибли 30 человек, судьба еще более 30 остается неизвестной.