В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер воскресенья погибли 30 человек, судьба еще более 30 остается неизвестной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

— Сейчас в списке погибших – 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ему было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей, – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты.

— Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь, — сказал он.

Владимир Зеленский также обратился к русским на русском языке.

— Хочу сказать всем тем в России и России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать, – сказал президент.

Как стало известно, по предварительной информации, здание в Днепре 14 января было разрушено в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последние данные по Днепру : погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Как известно, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.