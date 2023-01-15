По предварительной информации, здание в Днепре 14 января было разрушено в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

— Этот тип ракет приводит к огромным человеческим жертвам, ведь ракета очень неточна, имеет большие отклонения. Так что применение такого оружия по целям в густонаселенных районах — это однозначно военное преступление, — говорится в сообщении.

Никаких военных целей вокруг места попадания российской ракеты нет - только мирные украинцы, находившиеся в собственных квартирах в выходной день.

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями центрального аппарата СБУ осмотрели место ракетных обстрелов вооруженными силами РФ жилого дома в городе Днепре.

— Эта трагедия не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан на Украине. Каждое важное доказательство будет задукомментировано. Следствие и прокуроры установят и привлекут к ответственности как непосредственно запускавших ракеты, так и их командиров, отдавших этот преступный приказ. Все российское военное руководство, – заявил Юрий Белоусов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последние данные по Днепру : погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Как известно, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.