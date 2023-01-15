В результате попадания российской ракеты в дом в Днепре погибли уже 23 человека.

Об этом сообщает Днепропетровский городской совет, ссылаясь на данные ГСЧС.

— По состоянию на 13.00 известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Травмировано 72 человека, из них 13 детей. Спасены 39 человек, в том числе 6 детей. Получены 43 сообщения о безвестно пропавших лицах, — говорится в сообщении.

Однако ГСЧС в свою очередь сообщает о 22 жертвах.

В то же время городской голова Днепра Борис Филатов призвал все службы воздержаться от обнародования данных о погибших и дождаться конца поисковых работ.

— Будем дождаться окончания спасательных работ. Жертв будет много. Десятки. Это уже понятно и без нескончаемых отчетов. Не нивелируйте тему в информационном пространстве, разгоняя текущий отчет МЧС, который каждый из руководителей получает автоматически в телефон, – написал мэр.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последние данные по Днепру: погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Напомним, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.