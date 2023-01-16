Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте, сообщает пресс- служба ведомства.

Во время захвата областного центра он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В ночь с 26 на 27 июня прошлого года он «слив» двум представителям ФСБ с позывными «Марс» и «Зеленый» адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

Также злоумышленник «раскрыл» врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города.

Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями.

Кроме того, предатель пытался склонить местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона.

Другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, знакомый вышеупомянутого вражеского приспешника.

В июне прошлого года украинский военный попал в плен к рашистам.

Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам.

С этой целью он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен.

Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения.

Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались «залечь на дно», чтобы избежать правосудия.

Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Комплексные мероприятия по разоблачению и задержанию предателей проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с бойцами Сил специальных операций ВСУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что начала новое уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, лично участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.