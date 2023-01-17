В результате российской агрессии против Украины с 1 по 15 января нового года погибли по меньшей мере 104 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН.
В управлении верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что с начала года ранения получили не менее 284 гражданских. В международной организации отметили, что реальное количество жертв может быть гораздо больше.
Подтвержденное количество погибших среди гражданского населения в Украине с момента военного вторжения РФ превысило 7 тысяч гражданских, более 11 тысяч получили ранения.
В ООН также отметили, что реальное количество погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
«Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц», - добавляют в организации.
В ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Напомним, Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Подтверждена смерть 40 человек, оказавшихся под завалами дома.
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В результате российской агрессии против Украины с 1 по 15 января нового года погибли по меньшей мере 104 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН.
В управлении верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что с начала года ранения получили не менее 284 гражданских. В международной организации отметили, что реальное количество жертв может быть гораздо больше.
Подтвержденное количество погибших среди гражданского населения в Украине с момента военного вторжения РФ превысило 7 тысяч гражданских, более 11 тысяч получили ранения.
В ООН также отметили, что реальное количество погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
«Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц», - добавляют в организации.
В ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Напомним, Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Подтверждена смерть 40 человек, оказавшихся под завалами дома.