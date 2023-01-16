Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Подтверждена смерть 40 человек, оказавшихся под завалами дома.

Как свидетельствуют данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назыров, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Евгений Поцелуев, 16.06.1980 года.

Кроме того, следователи подтвердили тип ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Напомним, здание в Днепре 14 января было разрушено в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Как известно, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.