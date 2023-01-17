В Румынии на побережье Черного моря вымыло двигатель ракеты, являющийся частью ракеты зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1» производства РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Военно-морских сил Румынии, передает Укринформ.

Там рассказали, что найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов. Румынский Генштаб предполагает, что он упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вымыло на румынское побережье.

Румынское командование не исключает, что в дальнейшем морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или другие прибрежные страны.

Напомним, «Укрзалізниця» планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.