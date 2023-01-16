«Укрзалізниця» планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.

Уже с 18 января из Украины отправится первый поезд, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

из Рахова поезд будет отправляться с 18 января ежедневно в 6:10 и 14:10, а прибывать в Вали-Вишеулуй в 7:45 и 15:45;

из Вали-Вишеулуй будет отправляться ежедневно, в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов в 12:20 и 18:50.

График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.

Для того чтобы это стало возможным, «Укрзалізниця» в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов — Деловое — Валя Вышеулуй (Румыния) 19,2 километра путей, 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова. Этот участок фактически не работал еще с 2011 года.

Напомним, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.