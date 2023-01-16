«Укрзалізниця» планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.
Уже с 18 января из Украины отправится первый поезд, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.
Для того чтобы это стало возможным, «Укрзалізниця» в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов — Деловое — Валя Вышеулуй (Румыния) 19,2 километра путей, 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова. Этот участок фактически не работал еще с 2011 года.
Напомним, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.
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«Укрзалізниця» планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.
Уже с 18 января из Украины отправится первый поезд, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.
Для того чтобы это стало возможным, «Укрзалізниця» в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов — Деловое — Валя Вышеулуй (Румыния) 19,2 километра путей, 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова. Этот участок фактически не работал еще с 2011 года.
Напомним, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.