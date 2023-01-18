Российские войска за прошедшие сутки, 17 января, 83 раза обстреляли Херсон и область. В результате атак есть разрушения и раненые.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По данным ОВА, для атак российские захватчики использовали реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

Херсон оккупанты атаковали 26 раз. Под удар попали жилые кварталы и объект критической инфраструктуры. В результате обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.