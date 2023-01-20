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Российские войска за прошедшие сутки 90 обстреляли Херсон и область. оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Для атак российские оккупанты применили артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Только в Херсоне российская армия обстреляла 19 раз, атаковав жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, российские военные продолжают обстреливать территорию Николаевской области. В четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской общины.
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Российские войска за прошедшие сутки 90 обстреляли Херсон и область. оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Для атак российские оккупанты применили артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Только в Херсоне российская армия обстреляла 19 раз, атаковав жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, российские военные продолжают обстреливать территорию Николаевской области. В четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской общины.