Российские войска за прошедшие сутки 90 обстреляли Херсон и область. оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Для атак российские оккупанты применили артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

Только в Херсоне российская армия обстреляла 19 раз, атаковав жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать территорию Николаевской области. В четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской общины.