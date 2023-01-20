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Силы обороны юга уничтожили очередную морскую вражескую мину, которую штормовое море вынесло на один из пляжей Одесщины.
Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.
— В результате штормовой погоды, на один из пляжей Одесщины волнами вынесло вражескую мину. Местные жители, обнаружившие опасную находку, немедленно известили ближайшее пограничное подразделение. В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва, – написал Владислав Назаров.
В январе представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области в море ликвидировали очередную российскую морскую мину.
Напомним, что 17 декабря прошлого года на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.
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Силы обороны юга уничтожили очередную морскую вражескую мину, которую штормовое море вынесло на один из пляжей Одесщины.
Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.
— В результате штормовой погоды, на один из пляжей Одесщины волнами вынесло вражескую мину. Местные жители, обнаружившие опасную находку, немедленно известили ближайшее пограничное подразделение. В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва, – написал Владислав Назаров.
В январе представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области в море ликвидировали очередную российскую морскую мину.
Напомним, что 17 декабря прошлого года на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.