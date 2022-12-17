В субботу, 17 декабря, на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.

Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде, сообщает Оперативное командование «Юг».

Силами подрывного подразделения Военно-Морских Сил мина была обезврежена на месте обнаружения, а затем перемещена в безопасное место для окончательного уничтожения.

«Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничит доступ к опасной зоне и сообщите соответствующие службы. Помните, что побережье в условиях войны – зона опасности. Соблюдайте режимные ограничения военного положения, они направлены на сохранение вашей жизни», — отметили военные.

Напомним, неделю назад на побережье Николаевской области также вынесло вражеские мины.