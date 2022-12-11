В предыдущую ночь море вынесло на побережье Николаевщины вражеские мины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Еще одна российская мина попала в один из лиманов Одесщины. Оба снаряда обнаружили пограничники и контролируемо уничтожили команды ГСЧС и ВМС.
— Силы обороны юга Украины напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря могут быть очень опасными. Но и в зимнюю погоду есть отчаянные ценители морских купаний. Не подвергайте себя опасности. Соблюдайте нормы и ограничения военного положения. Они введены, чтобы обезопасить вас и ваших близких, говорится в сообщении.
Напомним, в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В предыдущую ночь море вынесло на побережье Николаевщины вражеские мины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Еще одна российская мина попала в один из лиманов Одесщины. Оба снаряда обнаружили пограничники и контролируемо уничтожили команды ГСЧС и ВМС.
— Силы обороны юга Украины напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря могут быть очень опасными. Но и в зимнюю погоду есть отчаянные ценители морских купаний. Не подвергайте себя опасности. Соблюдайте нормы и ограничения военного положения. Они введены, чтобы обезопасить вас и ваших близких, говорится в сообщении.
Напомним, в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.