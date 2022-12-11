В предыдущую ночь море вынесло на побережье Николаевщины вражеские мины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Еще одна российская мина попала в один из лиманов Одесщины. Оба снаряда обнаружили пограничники и контролируемо уничтожили команды ГСЧС и ВМС.

— Силы обороны юга Украины напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря могут быть очень опасными. Но и в зимнюю погоду есть отчаянные ценители морских купаний. Не подвергайте себя опасности. Соблюдайте нормы и ограничения военного положения. Они введены, чтобы обезопасить вас и ваших близких, говорится в сообщении.

Напомним, в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.