Служба внешней разведки Германии предупредила, что захват Бахмута российскими оккупантами будет иметь значительные последствия, поскольку это позволит России пройти дальше в глубь Украины.

Об этом пишет Spiegel.

При этом там заявили, что российская армия якобы действовала в Бахмуте с беспощадной суровостью.

— Россия в настоящее время бросает солдат вперед, как пушечное мясо, и что большие потери собственных сил, очевидно, не играют никакой роли в военной тактике россиян, — заявили в немецкой разведке.

По информации издания, служба внешней разведки на секретном совещании в Бундестаге рассказала, что украинская армия ежедневно якобы теряет трехзначное количество солдат в боях с российскими оккупантами. Однако никаких доказательств этого заявления ни издание, ни работники разведки не предоставили.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, это улучшит позиции России на востоке, открыв дороги в другие города Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины.