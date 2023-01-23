Глава одного из сельских советов Харьковской области, поддерживая действия РФ в Украине, передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились совместно с СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российского агента, пытавшегося устроиться на работу в Сумскую областную военную администрацию.