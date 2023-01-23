Патрульные Николаева задержали мужчин, угнавших автомобиль и ранив ножом его владельца.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Событие произошло в субботу, 21 января. Около 17 часов патрульные Николаева получили ориентировку от коллег из Одессы относительно завладения двумя вооруженными мужчинами Toyota Camry, которая двигалась в сторону Николаева. Также стало известно, что ранен владелец автомобиля.

— Уже через полтора часа указанный автомобиль заметил находившийся на выходном патрульное отделение тактической поддержки TacTeam Артем Паламарчук. Обнаружив автомобиль в городе, Артем следовал за транспортным средством на собственном авто и ориентировал коллег. Через некоторое время патрульные Руслан Аннич, Владимир Алферьев и Артем Долгопятый остановили автомобиль и задержали мужчин по ориентировке. В салоне автомобиля охранники порядка обнаружили личные вещи пострадавшего, а также оружие, — сообщили в полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств дела.