Правительство Швеции разрешило госкомпании «Svenska kraftnät» передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс- служба правительства Швеции.

— Компания Svenska Kraftnät определила материалы, которые она могла бы передать Украине и которые пригодились бы для энергоснабжения этой страны. Теперь правительство решило, что оборудование можно пожертвовать. Svenska Kraftnät не сможет передавать государственную собственность без решения правительства по этому вопросу, — говорится в сообщении. в сообщении.

При этом отмечается, что Svenska Kraftnät направила запрос правительству, обнаружив, что некоторое оборудование такое, которое может быть передано и может пригодиться в Украине.

Svenska Kraftnät сейчас ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) по транспортировке пожертвованных материалов в Украину.

Ранее сообщалось, что в энергосистеме Украины дефицит мощности электроснабжения снизился, но он все еще существен. В вечерний пик генерация сможет обеспечить чуть более трех четвертей прогнозируемого потребления.