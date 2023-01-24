|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|07:26
|Захід сонця:
|16:41
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:44
|Захід сонця
|16:35
|Температура завтра:
|C°
Правительство Швеции разрешило госкомпании «Svenska kraftnät» передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.
Об этом сообщает пресс- служба правительства Швеции.
— Компания Svenska Kraftnät определила материалы, которые она могла бы передать Украине и которые пригодились бы для энергоснабжения этой страны. Теперь правительство решило, что оборудование можно пожертвовать. Svenska Kraftnät не сможет передавать государственную собственность без решения правительства по этому вопросу, — говорится в сообщении. в сообщении.
При этом отмечается, что Svenska Kraftnät направила запрос правительству, обнаружив, что некоторое оборудование такое, которое может быть передано и может пригодиться в Украине.
Svenska Kraftnät сейчас ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) по транспортировке пожертвованных материалов в Украину.
Ранее сообщалось, что в энергосистеме Украины дефицит мощности электроснабжения снизился, но он все еще существен. В вечерний пик генерация сможет обеспечить чуть более трех четвертей прогнозируемого потребления.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Правительство Швеции разрешило госкомпании «Svenska kraftnät» передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.
Об этом сообщает пресс- служба правительства Швеции.
— Компания Svenska Kraftnät определила материалы, которые она могла бы передать Украине и которые пригодились бы для энергоснабжения этой страны. Теперь правительство решило, что оборудование можно пожертвовать. Svenska Kraftnät не сможет передавать государственную собственность без решения правительства по этому вопросу, — говорится в сообщении. в сообщении.
При этом отмечается, что Svenska Kraftnät направила запрос правительству, обнаружив, что некоторое оборудование такое, которое может быть передано и может пригодиться в Украине.
Svenska Kraftnät сейчас ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) по транспортировке пожертвованных материалов в Украину.
Ранее сообщалось, что в энергосистеме Украины дефицит мощности электроснабжения снизился, но он все еще существен. В вечерний пик генерация сможет обеспечить чуть более трех четвертей прогнозируемого потребления.