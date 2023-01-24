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Утром, 24 января, враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — отметил он.
Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры, а в селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Утром, 24 января, враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — отметил он.
Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры, а в селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.