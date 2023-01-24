Утром, 24 января, враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — отметил он.

Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры, а в селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.