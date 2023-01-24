Российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, сообщает Генштаб.

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. В Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения оккупантов и состав логистики.

Напомним, на войне против Украины было убито и ранено почти 180 000 российских военных, заявил начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен.