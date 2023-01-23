На войне против Украины были убиты и ранены почти 180 000 российских военных.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен, которого цитирует Kressy24.

По его словам, при оценке и подсчетах он руководствовался умеренностью и взвешенностью. Он объяснил, что потери России уже приближаются к 180 тысячам убитых и раненых солдат.

Глава Генштаба Норвегии пояснил, что ресурс РФ является длинным и глубоким. Речь идет о количестве оружия и людях, которые Россия может использовать на войне против Украины.

— РФ действительно способна продержаться очень долго, — заявил Эйрик Кристоферсен.

По его мнению, Украине нужны танки и современные системы ПВО. Благодаря наличию новых танков ВСУ пойдут в наступление, а противовоздушная оборона будет сдерживать деятельность авиации РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали в сутки 720 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 тысячу 480 военных. Также ВСУ был подведен российским катером.