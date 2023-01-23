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По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали в сутки 720 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 тысячу 480 военных. Также ВСУ был подведен российским катером.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23.01 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российских оккупантов.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали в сутки 720 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 тысячу 480 военных. Также ВСУ был подведен российским катером.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23.01 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российских оккупантов.