В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 января.

Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях — ведет оборону.

Угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

С 18 по 21 января текущего года в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыли пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

Напомним, Российская Федерация планирует на весну и начало лета новое большое наступление в Украине, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий