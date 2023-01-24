Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента Федеральной службы безопасности России, который, в частности, должен установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе многоэтапной спецоперации в Кировоградской области обнаружила приспешника агрессора, собиравшего информацию о размещении подразделений Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики.

Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам «маячка» оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

«В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя наводки агента ФСБ. Однако сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции», — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание «Л/ДНР».