СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание «Л/ДНР».

Об этом сообщили в СБУ.

Сообщается, что 15 февраля прошлого года депутаты Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «Л/ДНР».

— Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии. 24 февраля РФ подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке. Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении депутатов Госдумы РФ.

Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила, что начала новое уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, лично участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.