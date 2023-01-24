Методов спасения гражданских граждан из российского плена на сегодняшний день не существует, однако Украина хочет вернуть всех, кого россия похитила с 2014-го года, помочь в этом берется Турция.

Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Телеграмме.

По словам омбудсмена, вопрос возвращения гражданских он поднимал во время состоявшихся в Турции переговоров с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой.

— Нам нужно, чтобы Москва предоставила всю имеющуюся информацию о заложниках и вернула наших людей. У нас практически нет информации о том, где они находятся, в каком месте, где они держат. Если Россия не выдвинула им никаких обвинений, то, согласно международному гуманитарному праву, Россия должна их вернуть, - отметил Дмитрий Лубинец.

По его словам, помочь извлечь украинцев из российского плена хочет Турция – Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя переговорную миссию.

Омбудсмен выразил надежду, что дело сдвинется с места и украинцы смогут вернуться на родину.

Напомним, Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора, который будет способствовать возвращению в Украину тысяч гражданских и военных.