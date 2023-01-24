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Под Бахмутом погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
— В боях под Бахмутом погиб титулованный украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Защитнику родом из Харькова было 25 лет, – написал Геращенко.
Он отметил, что до полномасштабной войны спортсмен выступал в паре с Анастасией Побеженко. Они были серебряными призерами чемпионата Украины (2015-2016), двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014-2015), участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10).
Ранее сообщалось, что на деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.
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Под Бахмутом погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
— В боях под Бахмутом погиб титулованный украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Защитнику родом из Харькова было 25 лет, – написал Геращенко.
Он отметил, что до полномасштабной войны спортсмен выступал в паре с Анастасией Побеженко. Они были серебряными призерами чемпионата Украины (2015-2016), двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014-2015), участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10).
Ранее сообщалось, что на деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.