Под Бахмутом погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

— В боях под Бахмутом погиб титулованный украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Защитнику родом из Харькова было 25 лет, – написал Геращенко.

Он отметил, что до полномасштабной войны спортсмен выступал в паре с Анастасией Побеженко. Они были серебряными призерами чемпионата Украины (2015-2016), двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014-2015), участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10).

Ранее сообщалось, что на деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.