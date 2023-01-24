В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом Omicron XBB.1.5, или Кракен.

Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты.

— Тем не менее, по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, — отметили в Минздраве.

Напомним, в Китае за месяц от COVID-19 скончались десятки тысяч человек.