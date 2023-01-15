В Китае фиксируют множество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.

Об этом сообщает Associated Press.

Национальная комиссия по здравоохранению страны информирует о том, что с 8 декабря погибли 5503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной вирусом, и 54435 человек умерли от других заболеваний в сочетании с инфекцией.

— В ведомстве заявили, что эти «смерти, связанные с COVID-19», произошли в больницах, а это значит, что все умершие дома не были включены в эту статистику, — указывает AP.

В то же время журналисты добавили, что даже эти цифры могут не отражать точного количества умерших, хотя правительство КНР утверждает, что «чрезвычайный пик» последнего всплеска заболеваемости прошел.

Напомним, власти Китая отвергли неоднократные предложения США поделиться вакцинами против COVID-19, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Кроме того, с 8 января в КНР были отменены последние ограничения, связанные с жесткой политикой «нулевого COVID», и всем желающим был разрешен въезд на территорию материкового Китая.