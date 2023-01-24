Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, во вторник, 24 января, решила наложить штраф на ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Одесские электросети за нарушения, связанные с отключениями электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Претензии к компаниям связаны с тем, что они несвоевременно информировали на своих сайтах существующие ограничения в энергосистеме.

— Ключевые жалобы, поступающие от потребителей – это не отсутствие света или неправомерность графиков. Это отсутствие должного информирования компаниями об отключении потребителя и продолжительности отключения, – объяснила член НКРЭКУ Ольга Бабий, которую цитирует LIGA.net.

По ее словам, в последние месяцы комиссия провела три совещания с операторами системы распределения о том, как правильно информировать потребителей. Часть облэнерго прислушалась к этим рекомендациям, в частности, ДТЭК КЭМ.

- Но часто эти моменты информирования, возможно, по техническим причинам не соблюдаются, - сказала Бабий.

С учетом этого обе компании обязали уплатить штраф в размере 85 000 грн.

Ранее сообщалось, что отключение света происходит по команде «Укрэнерго» и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.