Российские захватчики планируют в феврале провести новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военных, в Крыму враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.

До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на «броню» военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована к концу февраля», — говорится в сообщении.