Российские захватчики планируют в феврале провести новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военных, в Крыму враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.
До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на «броню» военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована к концу февраля», — говорится в сообщении.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.
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Российские захватчики планируют в феврале провести новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военных, в Крыму враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.
До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на «броню» военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована к концу февраля», — говорится в сообщении.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.