В Кодыме Одесской области в многоквартирном доме на 2 этажа произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

О взрыве газового баллона на одной из улиц в Кодыме поступило в Службу спасения вчера, 25 января, в 15:48.

«Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит домашнее имущество на 1-м этаже многоквартирного 2-этажного жилого дома. В квартирах выбило окна», — рассказали в службе.

Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место (из них один ребенок).

«В 16:31 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — добавили огнеборцы.

Напомним, 18 января в городе Южноукраинск произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Набережная энергетиков — горела квартира на четвертом этаже. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1991 года рождения.