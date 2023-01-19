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Во вторник, 18 января, в Южноукраинске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Набережная энергетиков — горела квартира на четвертом этаже.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1991 года рождения.
Информация о пожаре поступила спасателям в 20:44. На место происшествия выехали бойцы 25 пожарно-спасательной части.
В 21:20 пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Причина возгорания по состоянию на утро 19 января устанавливается, сообщили в ГСЧС.
Напомним, что на одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.
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Во вторник, 18 января, в Южноукраинске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Набережная энергетиков — горела квартира на четвертом этаже.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1991 года рождения.
Информация о пожаре поступила спасателям в 20:44. На место происшествия выехали бойцы 25 пожарно-спасательной части.
В 21:20 пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Причина возгорания по состоянию на утро 19 января устанавливается, сообщили в ГСЧС.
Напомним, что на одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.