Во вторник, 18 января, в Южноукраинске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Набережная энергетиков — горела квартира на четвертом этаже.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1991 года рождения.

Информация о пожаре поступила спасателям в 20:44. На место происшествия выехали бойцы 25 пожарно-спасательной части.

В 21:20 пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Причина возгорания по состоянию на утро 19 января устанавливается, сообщили в ГСЧС.

Напомним, что на одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.