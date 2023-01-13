На одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевоблэнерго».

«Масштабы вреда и перспективы возобновления работы оборудования будем понимать чуть позже – обязательно сообщим вам! Приложим все усилия, чтобы возобновить подачу электрической энергии к жильям как можно скорее!», - отметили на предприятии.

Обесточенными в результате чрезвычайной ситуации остаются Надбугское, Сливино, Большая Корениха, Варваровка, Кирьяковка, Петрово-Солониха, Весеннее, Каменная Балка.