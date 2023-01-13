На одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевоблэнерго».
«Масштабы вреда и перспективы возобновления работы оборудования будем понимать чуть позже – обязательно сообщим вам! Приложим все усилия, чтобы возобновить подачу электрической энергии к жильям как можно скорее!», - отметили на предприятии.
Обесточенными в результате чрезвычайной ситуации остаются Надбугское, Сливино, Большая Корениха, Варваровка, Кирьяковка, Петрово-Солониха, Весеннее, Каменная Балка.
Напомним, в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.
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На одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание. На место вызваны пожарные.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевоблэнерго».
«Масштабы вреда и перспективы возобновления работы оборудования будем понимать чуть позже – обязательно сообщим вам! Приложим все усилия, чтобы возобновить подачу электрической энергии к жильям как можно скорее!», - отметили на предприятии.
Обесточенными в результате чрезвычайной ситуации остаются Надбугское, Сливино, Большая Корениха, Варваровка, Кирьяковка, Петрово-Солониха, Весеннее, Каменная Балка.
Напомним, в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.