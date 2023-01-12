В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

Об этом заявил глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК « Нефтегаз Украины » Алексей Чернышев.

— Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, позволяющих нам поставлять украинцам тепло. В то же время там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены им в полном объеме, — говорится в заявлении.

Рлексий Чернышев отметил, что первая половина тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона уже пройдена.