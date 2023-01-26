До сих пор остаются неидентифицированными восемь тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажное здание в Днепре 14 января.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы Днепропетровской ОВА.
«В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлены», — отметили там.
Днепропетровская ОВА сообщает, что стационарное лечение проходят 12 пострадавших (11 взрослых - 9 женщин и 2 мужчины, и 1 ребенок - девочка). Состояние всех пациентов стабильное.
Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
До сих пор остаются неидентифицированными восемь тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажное здание в Днепре 14 января.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы Днепропетровской ОВА.
«В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлены», — отметили там.
Днепропетровская ОВА сообщает, что стационарное лечение проходят 12 пострадавших (11 взрослых - 9 женщин и 2 мужчины, и 1 ребенок - девочка). Состояние всех пациентов стабильное.
Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.