Под домом главы Сумского облсовета Виктора Федорченко собрались сотрудники СБУ. Они ожидают следователя с определением суда для проведения обысков у чиновника.

Об этом сообщает местное издание SumyToday.

«События происходят у дома на перекрестке ул. Даниила Галицкого и Берестовской», - говорится в сообщении.

По информации СМИ, сейчас проводятся обыски в кабинете заместителя бывшего председателя Сумской ОВА Олега Клименчукова.

Как сообщили журналисты, обыски, которые хотят провести у Федорченко, связаны с уголовным производством по ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Предварительно речь идет о якобы присвоении бюджетных средств при установке в Сумской области бетонных укреплений путем завышения цен.

В СМИ добавляют, что процессуальное руководство по этому делу осуществляет областная прокуратура.

Напомним, ранее источники «Думской» сообщили, что мэра Рени Игоря Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов.