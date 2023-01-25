|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|07:42
|Заход солнца
|16:36
|Температура завтра:
|-1 C°
Мэра Рени Игоря Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов, сообщили источники « Думской ».
Издание также сообщает, что задержан был вместе с депутатом горсовета. Пока их обоих везут в Киев.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины 24 января пришли с обысками в Полтавский городской совет.
В конце декабря мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Он подозревается в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении украинских подразделений.
Мэр Полтавы Александр Мамай в свою очередь заявил, что распространенная им информация об обеспечении военных была открыта. В частности, как утверждает Александр Мамай, 25 октября в Telegram-канале главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина была опубликована информация о местоположении зенитно-ракетного полка воздушного командования «Восток».
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Мэра Рени Игоря Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов, сообщили источники « Думской ».
Издание также сообщает, что задержан был вместе с депутатом горсовета. Пока их обоих везут в Киев.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины 24 января пришли с обысками в Полтавский городской совет.
В конце декабря мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Он подозревается в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении украинских подразделений.
Мэр Полтавы Александр Мамай в свою очередь заявил, что распространенная им информация об обеспечении военных была открыта. В частности, как утверждает Александр Мамай, 25 октября в Telegram-канале главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина была опубликована информация о местоположении зенитно-ракетного полка воздушного командования «Восток».