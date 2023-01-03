Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей и временном отстранении от должности мэра Полтавы Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, городской голова в свою очередь отрицает обвинения и назвал подозрение политически мотивированным.

Об этом пишет Украинская правда.

— Чтобы прекратить распространяющиеся в информационном пространстве спекуляции относительно обращения в суд с ходатайством об избрании именно такой меры пресечения, сообщаю, что в соответствии с ч. 6. ст. 176 во время действия военного положения к лицам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 УК Украины, при наличии рисков указанных в ст. 177 УКУ применяется мера пресечения — содержание под стражей. Это безальтернативное требование закона, - сказал во время брифинга руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столитний.

Кроме того, будут ходатайствовать об отстранении мэра от должности на два месяца. Этот срок может быть продлен, если подадут новое ходатайство.

Дело будет рассматривать Октябрьский райсуд Полтавы. По словам Антона Столетнего, один из судей, который должен рассматривать дело, заявил о самоотводе. Вместо него назначили другого, который тоже взял отвод.

Рассмотреть ходатайство о содержании под стражей Александра Мамая должны не позднее 72 часов с момента поступления их в суд. Антон Столетний заявил, что если все следователи объявят о самоотводе, рассмотрение передадут в другой суд.

Мэр Полтавы Александр Мамай в свою очередь заявил, что распространенная им на пресс-конференции информация об обеспечении военных была открыта.

– 9 декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одного человека, необоснованное и политически мотивированное. Отмечаю: это не засекреченная информация, она открыта. Подобные заявления (о дислокации ВСУ – ред.) объявляли сотни чиновников всех уровней, в том числе и руководство области, а обвиняют только меня, – сказал он.

В частности, как утверждает Александр Мамай, 25 октября в Telegram-канале главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина была опубликована информация о местоположении зенитно-ракетного полка воздушного командования «Восток».

Напомним, суд изменил меру пресечения эксдепутату горсовета Владиславу Ентину, подозреваемому в завладении путем обмана емкостями для хранения и раздачи воды в Николаеве. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 1 миллиона гривен.