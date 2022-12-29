По материалам СБУ городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, он распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, мэр Белгород-Днестровского пытался наехать на правоохранителей, пришедших вручать ему обвинительный акт.