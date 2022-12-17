К уголовной ответственности за насилие в отношении работников правоохранительных органов и умышленное причинение им телесных повреждений (часть 2 ст. 345 УК Украины) привлекают мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Как стало известно «Думской», сегодня к нему домой пришли сотрудники УСБУ в Одесской области и прокурор Беляевской окружной прокуратуры, чтобы вручить обвинительный акт по части 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественные обязанности). Речь идет о драке между городским головой и главой райгосадминистрации Григорием Мельниченко.

Мэр отказался принимать документы, пытался спровоцировать драку в общественном месте, после чего наехал на правоохранителей, нанеся им телесные повреждения.

Кроме того, как считают в СБУ, он поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка, который в момент инцидента находился рядом.