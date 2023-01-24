Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 24 января, пришли с обысками в Полтавский городской совет.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина».

Сообщается, что правоохранители изъяли документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности со стороны городского головы Александра Мамая.

По информации издания, обыски касаются открытого в декабре уголовного производства по разглашению информации о новой воинской части.

Напомним, в конце декабря Александру Мамаю вручили подозрение. Он подозревается в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении украинских подразделений.

Мэр Полтавы Александр Мамай в свою очередь заявил, что распространенная им информация об обеспечении военных была открыта. В частности, как утверждает Александр Мамай, 25 октября в Telegram-канале главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина была опубликована информация о местоположении зенитно-ракетного полка воздушного командования «Восток».