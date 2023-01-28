В результате теракта в Иерусалиме, который произошел в пятницу 27 января, погибла гражданка Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

«Посольство глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины», — говорится в сообщении.

Вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция назвала произошедшее терактом. В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 ранены.

По данным полиции, нападающий — 21-летний палестинец, проживавший в лагере беженцев в восточном Иерусалиме. Нападающий попытался скрыться, но его застрелил полицейский патруль.

Напомним, в субботу 28 января в Израиле произошла еще одна стрельба. Стрелял 13-летний палестинский подросток, ранены два человека. Нападавшего ранили при задержании, он в больнице.