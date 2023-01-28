В Восточном Иерусалиме в субботу утром двое мужчин получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения у Старого города.

Об этом со ссылкой на израильских медиков сообщает таблоид the Sun.

Как говорится в сообщении, 23-летний и 47-летний мужчины госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что подозреваемый «нейтрализован», без уточнения, застрелен нападающий или ранен.

Напомним, в США группа полицейских забила насмерть темнокожего мужчину в начале января 2023 года. Из-за инцидента вспыхнули протесты, а правоохранители начали расследование.