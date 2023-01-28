В США группа полицейских забила насмерть темнокожего мужчину в начале января 2023 года. Из-за инцидента вспыхнули протесты, а правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в американском городе Мемфис, штат Теннесси, ночью 7 января. Группа полицейских остановила автомобиль на остановке, за рулем которого был 29-летний Тайр Николс, якобы за «неосторожное вождение». Позже правоохранители заявили, что нарушений не было.

Полиция Мемфиса опубликовала видео жесткого избиения темнокожего мужчины. Ролик содержит кадры из нагрудных полицейских камер, а также из камер видеонаблюдения.

На кадрах заметно, что полицейские пытались задержать мужчину у автомобиля, но он скрылся. Правоохранители схватили Николса на перекрестке и начали избивать палками, кулаками и ногами, в том числе и по лицу. На видео зафиксировано, как мужчина звал маму, ведь инцидент произошел недалеко от дома.

Когда парень уже был в наручниках и почти без сознания, полицейские всадили Николса, склонив у машины. Также согласно данным камер, скорая не приезжала на место вызова в течение 20 минут. Пострадавший был доставлен в больницу только через час после избиения. Через три дня он умер из-за, как показало сечение, «большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением».

Причастных к преступлению полицейских (Тадарриуса Бина, Деметриуса Хейли, Десмонда Миллса, Эммита Мартина и Джастина Смит) уволили на прошлой неделе. Следует отметить, что они тоже темнокожие. Полиция Мемфиса уже приступила к расследованию дела.

После огласки инцидента в Мемфисе прошел протест. Власти волновались, чтобы митинги не приобрели масштабы, как в 2020 году. Однако он был относительно спокоен.

По данным СМИ, на протест вышли около сотни человек. Участники акции перекрыли мост в Мемфисе. Полиция не задерживала нарушителей правопорядка.

Еще один протест устроили в Нью-Йорке вечером 27 января. Трое участников акции задержаны. Один из них запрыгнул на капот полицейского авто и разбил лобовое стекло.

Протесты прошли и в других городах США, в том числе в Лос-Анджелесе.

Президент США Джо Байден также отреагировал на жестокое убийство Тайра Николса. Он выразил соболезнования семье погибшего, а также осудил поступок полицейских.

— Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые скучают по этой болезненной потере. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца, - отметил он.

Напомним, 25 мая 2020 года погиб афроамериканец Джордж Флойд после того, как проводивший его задержание белый полицейский в течение почти 9 минут сдавливал его горло коленом, несмотря на просьбу задержанного о помощи и фразу о том, что он не может дышать.

После этого по стране прокатились масштабные акции протеста.

Власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента – и приняли решение расформировать местное подразделение полиции.