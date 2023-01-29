В субботу, 28 января, в Полтавской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

В результате аварии два человека погибли, сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области.

«В результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще восемь пассажиров получили телесные повреждения – им оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливающая причины и обстоятельства аварии.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий, на автодорогах Николаевской области местами может быть налипание мокрого снега и гололедица. Это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.