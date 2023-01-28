Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах области местами может быть налипание мокрого снега и гололедица. Это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Он дал рекомендации по управлению автомобилями в следующих условиях:
Напомним, в декабре в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.
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Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах области местами может быть налипание мокрого снега и гололедица. Это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Он дал рекомендации по управлению автомобилями в следующих условиях:
Напомним, в декабре в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.