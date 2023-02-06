В Украине обнаружили банду, занимавшуюся распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях, и злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Оборот дельцов составлял миллионы гривен. Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего бизнеса даже собственную торговую марку, которую изображали на рекламе.
«Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт, а также вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка», — рассказали в ДБР.
Причем оплатить «товар» можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами. Для этого использовали специальные платежные системы.
В ходе спецоперации ДБР провело:
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права на залог. Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды. Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов машин, домов и т.д.
Напомним, в Николаеве местный житель подозревается в хранении крупной партии наркотиков. У мужчины во время обыска нашли 600 граммов психотропов более чем на 200 тысяч гривен.
В Украине обнаружили банду, занимавшуюся распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях, и злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Оборот дельцов составлял миллионы гривен. Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего бизнеса даже собственную торговую марку, которую изображали на рекламе.
«Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт, а также вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка», — рассказали в ДБР.
Причем оплатить «товар» можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами. Для этого использовали специальные платежные системы.
В ходе спецоперации ДБР провело:
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права на залог. Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды. Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов машин, домов и т.д.
Напомним, в Николаеве местный житель подозревается в хранении крупной партии наркотиков. У мужчины во время обыска нашли 600 граммов психотропов более чем на 200 тысяч гривен.