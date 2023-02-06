В Черном море, неподалеку от города Шило, что в провинции Стамбул, из-за непогоды сел на мель сухогруз, который держал курс за зерном в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk.

«Из-за сильного ветра в провинции Стамбул в 23:30 вечера сухогруз TQ Ordu, следовавший за пшеницей из Эрегли, провинция Зонгулдак, в Украину, сел на мель в районе Софулар, близ Шило», – говорится в сообщении.

На борту сухогруза находятся 23 члена экипажа. На место происшествия были направлены группы береговой охраны.